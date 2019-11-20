حبيش: لا صحة أبداً لما يتمّ تداوله عن استقالة نواب كتلة المستقبل

أكد النائب ​هادي حبيش​ في حديث تلفزيوني ان "لا صحة أبداً لما يتمّ تداوله عن استقالة نواب "​كتلة المستقبل​"، وهذا الأمر لم يُبحث أبداً في اجتماع الكتلة".

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