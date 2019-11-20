القواس اتهم جعجع وجنبلاط والحريري بالإمعان بالتآمر على لبنان وعلى الشعب

اتهم رئيس مكتب الإعلام القطري ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​لبنان​ ​محمد القواس​، رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ ورئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال سعد الحربري بـ"الإمعان في التآمر على لبنان وعلى ​الشعب اللبناني​ تنفيذاً للأجندة الأميركية الصهيونية الخليجية على لبنان والمنطقة بهدف الإستيلاء على ثرواتها النفطية و​الغازية​، وتوطين ​النازحين السوريين​ في لبنان لحسابات سياسية وديمغرافية معروفة، في مواجهة ​سوريا​ و​المقاومة​ لصالح الكيان الصهيوني، على حساب الشعب اللبناني وواقعه الإقتصادي والمالي والإجتماعي ومستقبله السياسي وكيانه الوجودي".

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