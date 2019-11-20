جمالي: الكلام عن استقالة كتلة المستقبل من مجلس النواب ما هو إلا شائعات

أعلنت عضو "​كتلة المستقبل​" النائبة ​ديما جمالي​، أنّ "الكلام عن استقالة "كتلة المستقبل" من ​المجلس النيابي​ ما هو إلّا شائعات".

ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "اجتماع اليوم هو الاجتماع الأسبوعي للكتلة الّذي لم ينعقد أمس الثلثاء بسبب الأحداث الّتي شهدتها البلاد"، مؤكّدةً أنّ "الكتلة ستعقد اجتماعات دوريّة مفتوحة نظرًا للأوضاع الراهنة".