اتصل نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ بوزير الصحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جميل جبق​ مستفسرا عن مصير المستحقات المتوجبة لهم من ​وزارة المال​ وردا على تساؤلات واستفسارات الأطباء، فأكد الوزير جبق بان وزير المال ​علي حسن خليل​ وقع على مستحقات الاطباء، وسيتم تحويلها خلال مدة تتراوح بين اسبوعين وشهر من تاريخ تحويل مستحقات ​المستشفيات​.



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كانت هذه تفاصيل خبر جبق أكد لنقيب الاطباء ان وزير المال وقع على المستحقات المالية للأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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