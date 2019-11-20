خارجية فرنسا أعربت عن قلقها الشديد حيال معلومات عن مقتل متظاهرين بإيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، أنّ "فرنسا تتابع بقلق المظاهرات الّتي تشهدها إيران، وتعرب عن قلقها الشديد إزاء المعلومات الّتي تفيد بسقوط العديد من المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "فرنسا تؤكّد تمسّكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وتحثّ إيران على احترام تعهداتها الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، بخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وشهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود. وقد تجدّدت الاحتجاجات يوم السبت، في مدن الأهواز، سيرجان، بوشهر ومشهد، ممّا أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
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