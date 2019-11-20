خارجية فرنسا أعربت عن قلقها الشديد حيال معلومات عن مقتل متظاهرين بإيران

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​ أنييس فون دير مول، أنّ "​فرنسا​ تتابع بقلق المظاهرات الّتي تشهدها ​إيران​، وتعرب عن قلقها الشديد إزاء المعلومات الّتي تفيد بسقوط العديد من المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "فرنسا تؤكّد تمسّكها ب​حرية التعبير​ والتظاهر السلمي، وتحثّ إيران على احترام تعهداتها الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، بخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وشهدت العديد من المدن الإيرانية ​تظاهرات​، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود. وقد تجدّدت ​الاحتجاجات​ يوم السبت، في مدن ​الأهواز​، سيرجان، بوشهر ومشهد، ممّا أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.