ملادينوف: نأسف لإعلان الولايات المتحدة عدم اعتبار الاستيطان مخالفا للقانون الدولي

لفت المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف إلى أنه "يأسف لإعلان الولايات المتحدة عدم اعتبار الاستيطان مخالفا للقانون الدولي"، مؤكداً أن "انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط يأتي وسط مخاطر كبيرة بالسلام في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن "ممارسات إسرائيل في حصار الفلسطينيين تقوض جهود التنمية"، لافتاً إلى أنه "يجب على إسرائيل التوقف عن مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مفيداً بان "الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى حل سياسي"، مؤكدا "الحاجة إلى دعم التفاهمات بشأن القطاع لتخفيف الأزمة الإنسانية، معربا عن شكره لمصر وإن القاهرة بذلت جهدا كبيرا من أجل إعادة الهدوء إلى قطاع غزة".
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