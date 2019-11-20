ملادينوف: نأسف لإعلان الولايات المتحدة عدم اعتبار الاستيطان مخالفا للقانون الدولي

لفت المنسق الأممي الخاص لعملية ​السلام​ ب​الشرق الأوسط​، ​نيكولاي ملادينوف​ إلى أنه "يأسف لإعلان ​الولايات المتحدة​ عدم اعتبار ​الاستيطان​ مخالفا للقانون الدولي"، مؤكداً أن "انعقاد جلسة ل​مجلس الأمن​ بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط يأتي وسط مخاطر كبيرة بالسلام في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "ممارسات ​إسرائيل​ في حصار ​الفلسطينيين​ تقوض جهود التنمية"، لافتاً إلى أنه "يجب على إسرائيل التوقف عن مصادرة أراضي الفلسطينيين في ​الضفة الغربية​"، مفيداً بان "الوضع في ​قطاع غزة​ يحتاج إلى حل سياسي"، مؤكدا "الحاجة إلى دعم التفاهمات بشأن القطاع لتخفيف ​الأزمة​ الإنسانية، معربا عن شكره لمصر وإن ​القاهرة​ بذلت جهدا كبيرا من أجل إعادة الهدوء إلى قطاع غزة".