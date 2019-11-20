ولي عهد السعودية ووزير دفاع كوريا الجنوبية استعرضا سبل تعزيز التعاون الدفاعي

عَقد ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، مع وزير الدفاع الوطني في ​كوريا الجنوبية​ جونغ كيونغ دوو، اجتماعًا جرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون بين ​السعودية​ وكوريا الجنوبية وبخاصة في المجال الدفاعي.

كما تمّ خلال الاجتماع تأكيد أهميّة التعاون بين البلدين بما يَخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق فياض الرويلي، وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري وآخرين. كما حضره من الجانب الكوري، السفير لدى السعودية جونغ بيونغ ووك، ونائب وزير الدفاع تشونغ سوك هوان، وآخرين.