أبو الغيط: نشجب اعتراف سلطات إيران بتمثيل ميليشيات الحوثي لديها

أعرب الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​ عن "شجبه لما أقدمت عليه ​السلطات الإيرانية​ من اعتراف رسمي بتمثيل ميليشيات الحوثي لديها"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة الإيرانية تعتبر خروجا فاضحا عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكا صريحا لميثاق ​الأمم المتحدة​".

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