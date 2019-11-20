رئيس مؤسسة النفط الوطنية: بلادنا تضخ 1.25 مليون برميل نفط يوميا

أعلن رئيس "المؤسسة الوطنية للنفط" التابعة للدولة، مصطفى صنع الله، أنّ "ليبيا تضخّ 1.25 مليون برميل يوميًّا من النفط، وتأمل أن ترفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميًّا العام المقبل".
ولفت أمام مؤتمر مُنعقد في تونس، إلى أنّ "بلاده تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميًّا بحلول 2024"، مركّزًا على أنّ "زيادة إنتاج البلاد النفطي إلى 2.1 مليون برميل يوميًّا وإنتاج الغاز الطبيعي إلى 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًّا، يتطلّب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار".
وأكّد صنع الله أنّه "يجب إصلاح 20 خزانًا بميناءي رأس لانوف والسدرة بتكلفة 400 مليون دولار، وقد تضرّرت الخزانات العام الماضي جراء المعارك بين الفصائل المتناحرة الّتي تتصارع على السلطة".
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