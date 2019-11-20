سلطات اليونان ستغلق المخيمات الثلاثة الأكثر اكتظاظا بالمهاجرين وتستبدلها بمنشآت جديدة

كشف المنسق الحكومي الخاص لشؤون الهجرة في اليونان الكيفياديس ستيفانيس، أنّ "اليونان ستغلق المخيمات الثلاثة الأكثر اكتظاظًا بالمهاجرين في جزر قبالة تركيا، وتستبدلها بمنشآت جديدة مغلقة ذات قدرة استيعابيّة أكبر بكثير".
وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ "تخفيف الاكتظاظ في الجزر هو أولويّة في هذه المرحلة"، موضحًا أنّ "الحكومة اليونانية ستقيم مكان المخيمات منشآت جديدة مغلقة، لعمليّات التدقيق في الهويّات وإعادة التوطين والترحيل، يستطيع كلّ منها استيعاب 5 آلاف شخص على الأقل". وذكر أنّ "مخيّمات أصغر على جزيرتي كوس وليروس ستخضع لعمليّات تحسين وتوسيع ضمن تلك الأهداف".
وتقع المخيمات الثلاثة المتوقَّع إغلاقها في جزر ليسبوس وخيوس وساموس، وتأوي حاليًّا أكثر من 27 ألف شخص في ظروف مزرية، كثيرًا ما ندّدت بها مجموعات حقوقيّة ومجلس أوروبا. والمخيمات الثلاثة قادرة فعليًّا على استيعاب 4500 شخص فقط.
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