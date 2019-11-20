إحباط فرار متظاهرين محاصرين في جامعة بهونغ كونغ عبر شبكة الصرف

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "بعض المحتجين المناهضين للحكومة المُحاصرين في جامعة "بوليتكنيك" في ​هونغ كونغ​، حاولوا الفرار يوم عن طريق شبكة ​الصرف الصحي​، لكن ​رجال الإطفاء​ منعوا هروبهم بإغلاق المخارج".

ولفتت إلى أنّ "أقل من مئة متظاهر ما زالوا داخل الجامعة الّتي تحاصرها شرطة ​مكافحة الشغب​ على مدار اليوم، بعد اعتقال أكثر من ألف منذ مساء يوم الإثنين".

وقد سَلّم بعض المحتجين أنفسهم، في حين أُلقي القبض على آخرين أثناء محاولاتهم الهرب، الّتي شملت النزول بالحبال إلى درجات نارية تنتظرهم.

وكانت قد دعت زعيمة هونغ كونغ ​كاري لام​، إلى إنهاء إنساني للحصار الّذي شهد أشدّ الاشتباكات منذ تصاعد الاحتجاجات قبل نحو خمسة أشهر.