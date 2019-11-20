الامن الروسي: توقيف 3 أشخاص بموسكو سعوا لتجنيد مسلحين لداعش بسوريا

أعلنت هيئة ​الأمن​ ​الفدرالية​ الروسية عن "توقيف 3 أشخاص في منطقة ​موسكو​ سعوا لتجنيد مسلحين لـ "داعش" في ​سوريا​"، موضحة ان "ثبت أن أفراد التنظيم سعوا، منذ العام 2014 وحتى وقتنا هذا، لتجنيد أفراد من سكان موسكو ومقاطعة موسكو في صفوف التنظيم الإرهابي، ونظموا قنوات لنقل المجندين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية من أجل مشاركتهم في أعمال قتالية ضمن تشكيل مجموعات إرهابية".

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