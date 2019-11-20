خارجية السعودية: أنشطة الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة تخالف القانون الدولي

أعلنت ​وزارة الخارجية السعودية​ عن "رفض قرار ​الولايات المتحدة​ تغيير موقفها من المستوطنات ال​إسرائيل​ية في ​الضفة الغربية​"، مؤكدة أن "أنشطة ​الاستيطان​ التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة تخالف القانون الدولي".

وفي بيان لها، اكدت الخارجية السعودية أن "تحقيق ​السلام​ الدائم يتطلب حصول ​الشعب الفلسطيني​ على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".