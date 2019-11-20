خارجية السعودية: أنشطة الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة تخالف القانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن "رفض قرار الولايات المتحدة تغيير موقفها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، مؤكدة أن "أنشطة الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة تخالف القانون الدولي".
وفي بيان لها، اكدت الخارجية السعودية أن "تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
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