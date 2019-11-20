شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية ، قرارين للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، تضمن القرار الأول تعديل اللائحة التنفيذية لـقانون الإستثمار الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 وتضمن القرار الثانى الموافقة على العمل بالنماذج والإستبيانات المرافقة فى شأن تلفى البيانات والمعدومات اللازمة لحساب أصول الإستثمار الأجنبيى المباشر وغير المباشر .

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