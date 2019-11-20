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وكيل البرلمان يطالب برفع قيمة الدعم للبطاقات التموينية بقيمة 50 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الموجهة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرى التموين والمالية، برفع قيمة الدعم للبطاقات التموينية لكل مواطن بما قيمته من 50 إلى 100 جنيه، ذلك لحين حضور ممثل التموين.

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وكيل مجلس النواب، فأن هذا الاقتراح يأتى من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعد إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى حتى يستشعر المواطن البسيط أن الدولة تقف بجواره خلال تلك المرحلة.

وأضاف النائب سليمان وهدان، أن زيادة الدعم الخاص بـبطاقة التموين يأتى من أجل مساعدة المواطن على تحمل الاعباء المعيشية، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات ستمثل فرحة للتعديد من ملايين المصريين.

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