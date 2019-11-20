شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تطالب بمشاركة القطاع الخاص بتطوير نقاط مسار العائلة المُقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، على ضرورة إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال العامنلين فى مجال السياحة فى عملية تطوير النقاط الـ25 بمسار العائلة المُقدسة.

وأشار صدقى إلى أهمية وضع خطة متكاملة للـ25 نقطة كمسار متكامل ليصبح مشروعا قوميا، قائلا: "يجب مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام لتوفير الخدمات التى سيحتاجها السائح خلال رحلته، والتنمية المتكاملة".

وتابع: "على الحكومة توفير البنية التحتية التى تؤهل مناخ الاستثمار لرجال الأعمال"، مؤكدا أنه لن يتم الاعتداء على عادات وتقاليد كل منطقة وسكانها، مضيفا "نحتاج نوع من أنواع التشويق للسائح، فالرحلة لن تكون من ناحية دينية فقط إنما سيكون هناك ناحية ثقافية وتراثية حيث يطلع السائع على عادات وتقاليد أهالى المحافظات المختلفة من المأكل والمشرب والملبس".

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جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمحكى شجرة وبئر السيدة العذراء مريم بمنطقة المطرية، برئاسة الدكتور عمرو صدقى رئيس اللجنة.

وأشار صدقى إلى أهمية خلق مساحات محيطة بالمناطق الأثرية تُطرح بها مشروعات استثمارية لخدمة السياح، وتشجيع الاستثمار الخارجى فى المنطقة بطرح مشاريع إنمائية، لافتا إلى أنه سيتم عمل دراسة جدوى لحجم الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص ونصيب الدولة والإيرادات المُتوقعة وحجم السياح.

وأضاف أن العائد لا يجب أن يكون من الأثر فقط، قائلا:"السائح سيقيم ويريد الاستمتاع بالمنطقة المحيطة من الناحية الأثرية والثقافية والحضارية، وهناك ضرورة لإحياء الحرف اليدوية لخلق فرص عمل، كل هذا سيُحسب ضمن المشروع، بالإضافة إلى أنه سيخلق هجرة عكسية من المدينة إلى الريف".