على غرار السنوات الماضية.. ظاهرة إقالة المدربين حاضرة في البطولة الاحترافية

تواصل ظاهرة إقالة المدربين حضورها في البطولة الاحترافية، على غرار السنوات الماضية، حيث أقدمت مجموعة من الأندية على الاستغناء عن مدربيها، كان آخرها حسنية أگادير، ااذي انفصل اليوم الأربعاء، عن الأرجنتيني ميغيل غاموندي.

*إقالة وانفصال قبل بدء المشوار

كان فريق المغرب التطواني، أول الأندية التي بدأت حملة إقالة المدربين هذا الموسم، بعدما قرر النادي الاستغناء عن الإطار الوطني طارق السكتيوي، قبل بدء منافسات الموسم الجديد، وتحديدا متم يوليوز الماضي، ليعوضه بالإسباني أنخيل فياديرو.

وبعد إقالة “الماط” السكتيوي بأيام قليلة، وقبل بدء المنافسات الرسمية، قرر أولمبيك آسفي الانفصال عن مدربه هشام الدميعي، والتعاقد مع محمد الكيسر خلفا له.

*كأس العرش ترمي بأربع مدربين

أنهى الإقصاء الذي تعرض له فريق نهضة بركان من سدس عشر نهائي كأس العرش، أمام شباب أطلس خنيفرة، مهام منير الجعواني مدربا للفريق البرتقالي، ليتعاقد النادي مع طارق السكتيوي لخلافته.

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وبسبب الخروج من الكأس الفضية، وتحديدا من ربع النهائي أمام المغرب التطواني، قرر مسؤولو سريع واد زم، الاستغناء عن مدرب الفريق حسن بنعبيشة، قبل تعويضه بالتونسي منير شبيل.

وواصلت منافسات كأس العرش، تسببها في إقالة المدربين، حيث انفصل اتحاد طنجة عن الجزائري نبيل نغيز، بعد خروجه من دور الربع أمام حسنية أگادير، ليتعاقد مع هشام الدميعي خلفا له، قبل أن يعلن الفريق السوسي هو الآخر، انفصاله عن الأرجنتيني ميغيل غاموندي، بعد خسارة المباراة النهائية التي جمعته بالاتحاد البيضاوي.

*كارتيرون وسقطة برشيد

قرر فريق الرجاء الرياضي، الانفصال بالتراضي مع مدربه الفرنسي باتربس كارتيرون، وذلك بعد أول هزيمة للفريق في بطولة هذا الموسم، أمام يوسفية برشيد، ليعلن النادي بعد ذلك تعاقده مع جمال السلامي، بمساعدة يوسف السفري، لخلافة كارتيرون.