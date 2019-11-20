قرار قضائي بعزل رئيس المجلس الجماعي للناظور ينتمي لـ”البام” ونائبين له من “البيجيدي”

قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة اليوم الأربعاء، بعزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة الناظور، سليمان حوليش، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، واثنين من نوابه، المنتميان للعدالة والتنمية، وذلك على خلفية اتهامات موجهة إليهم تتعلق بملفات التعمير.

وقررت المحكمة عزل حوليش من مهامه كرئيس لجماعة الناظور، وتجريده من عضوية المجلس الجماعي، لارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وترتيب جميع الآثار القانونية على المعني بالأمر مع النفاذ المعجل.

وكان عامل إقليم الناظور، قد أودع لدى رئيس المحكمة الادارية بوجدة، ملف الدعوة القضائية ضد رئيس المجلس البلدي بالمدينة ونائبيه، بغرض عزلهم، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بـ”فساد التعمير”.

و طالب عامل إقليم الناظور، بعزل و متابعة رئيس البلدية قضائيا، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الاطار.