ديزي دروس: الوزير لم يأكد أنباء منع الراب.. ومغنيو الراب لا ينتظرون مباركة الوزارة

اعتبر فنان الراب “ديزي دروس”، أن الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم يؤكد بشكل صريح منع أنشطة الراب، مضيفا أن الأيام المقبلة، ستؤكد مدى صحة هذه الأخبار.

وعن أنباء المنع، وعدم نفي الوزير لذلك، قال ديزي دروس في تصريحه لـ”اليوم 24″: “ماعطاش جواب صريح، وعلى حساب علمي حتى شي نشاط عندو علاقة بالراب ما تلغى لحدود الساعة”.

واعتبر ديزي دروس، أن “هناك من يستغل الأجواء المشحونة، لدغدغة العواطف، ولفت الانتباه لا أقل، ولا أكثر”، مضيفا، “نشوفو شنو غايطرا فالأيام القادمة وإذا الوزارة لغات ولا منعت شي حاجة ديك الساعة هدرة أخرى”.

وزاد ديزي دروس: “على العموم ماكنظنش رواپا كيتسناو مباركة ديال الوزارة باش يديرو الموسيقى لي كيبغيو”.

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وختم ديزي دروس حديثه لـ”اليوم 24″، وقال: “الدولة عندها الكراكيز ديالها من زمان، واخا تنوض الحرب غتلقاهم طالعين يغنيو فالمهرجانات شمالاً جنوباً طولاً وعرضاً، بلاصتهم مضمونة كل عام”.

ولم ينف وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة منع أنشطة الراب في جوابه عن سؤال صحافي حول صحة هذا المعطى، وأن السبب في ذلك هو أغنية “عاش الشعب”، المثيرة للجدل، بل اكتفى بالرد أن “أي أغنية يجب أن تحترم حقوق المغاربة، والمواطنين، والثوابت والمبادئ التي تربى عليها المغاربة”.

وكان الرابور علي صامد، قد أعلن أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قررت تجميد أي نشاط فني له علاقة بالراب بعد أغنية “عاش الشعب”، بدليل إلغاء حفل للراب في مدينة الفنيدق، كان سيغني فيه.