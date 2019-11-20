المحرشي وسط عاصفة انتقادات برلمانيي “البام” له بسبب “المادة 9” المثيرة للجدل

وجد العربي المحرشي، المستشار البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، نفسه في مواجهة انتقادات شديدة من فريق الحزب في مجلس النواب، عقب تشكيكه في دوافع تصويتهم لصالح المادة 9، المثيرة للجدل في مشروع قانون المالية لعام 2020.

المحرشي، الذي يعد الذراع الرئيسي للأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، ورئيس هيأة منتخبيه، أدلى بتصريح صحفي، أعاب فيه تصويت نواب حزبه على المادة 9، وقال إن المكتب السياسي للحزب في اجتماعه مع الفريق النيابي أوصى بقرار التصويت ضدها، مضيفا أن “أجهزة الحزب ستفتح تحقيقا” في سلوك برلمانييه.

وأدى تصريح المحرشي إلى اندلاع احتجاجات عنيفة ضده من لدن برلمانيي الحزب، الذين طالبوه بتقديم اعتذار عن زعمه الشروع في تحقيق مع أعضاء الفريق، الذين صوتوا لصالح المادة 9، والذين شددوا على ضرورة مقابلة الأمين العام للحزب لتوضيح “التجاوزات في حق الفريق”، من لدن المحرشي.

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وشدد نواب الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، في المناقشات، التي دارت في مجموعة للفريق، على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، على أن الأمين العام لم يطلب من الفريق التصويت ضد المادة 9، وليس من حق عضو في المكتب السياسي توجيه أي توبيخ، أو الإعلان عن مباشرة أي مساطر ضد فريق نيابي “لا تربطه به أي صلة”.

المحرشي، تحت ضغط الهجوم، المنسق عليه من طرف نواب فريق حزبه في البرلمان، خصوصا عندما أصبحت بعض الهجمات تأخذ طابعا شخصيا، اضطر إلى الاعتذار فعلا عن تصريحاته، لكنه أوضح بأنها نشرت بشكل معيب، وهذه هي الصيغة، التي وجدتها أطراف الصراع داخل الحزب، مناسبة لاحتواء الأزمة.

يذكر أن فريقي “البام” في البرلمان منقسمين على نفسيهما بسبب تداعيات الصراع بين أجنحة الحزب، أي المحسوبين على الأمين العام للحزب، وتيار “المستقبل”، الذي تميل إليه، دائما، أغلبية الفريق النيابي.