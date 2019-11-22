تركيا…حليف أو عدو للولايات المتحدة

ساعدت العملية التركية "نبع السلام” في شمال شرفي سوريا في استعادة القدرة القتالية لتنظيم الدولة الإسلامية. وأوردت إدارة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها الأخير أن المنظمة الإرهابية قد كثفت عملياتها في سوريا والعراق و تلقت أيضاً إمكانيات إضافية في ما يتعلق بتنفيذ الهجمات الأنتحارية في كل أنحاء العالم.

وأما الوفيقة أًستخدمت فيها المصطلحات الجافة للغاية. “بدأت تركيا العمليات البرية والجوية في 9 تشرين الأول/أكتوبر ضد وحدات الحماية الكردية في شمال شرقي سوريا، مما أدى الى سلسلة من الحوادث التى أثّرت على العملية "العزم الصلب” ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

Advertisements