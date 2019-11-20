الاحتلال يهدم منزليْن غرب رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزليْن وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية داهمت بلدة شقبا غربي رام الله، وشرعت بعملية هدم منزلين للمواطن محمود عبد الجبار، بدوى البناء بدون ترخيص، علما بأن 15 شخصا يقطنون المنزلين بينهم 8 أطفال

في التفاصيل، جاء أن 10 دوريات عسكرية ترافقها جرافات ضخمة، اقتحمت، منذ ساعات الصباح قرية شقبا، وداهمت أحد المنزلين الذي تبلغ مساحته 400 متر، وأجبرت سكانه على إخلائه بالقوة دون السماح لهم بإخراج أي شيء، سوى ملابسهم التي يرتدونها.

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لم تتسلم العائلة من قبل إنذاراً بالهدم، وقبل نحو ثلاثة أسابيع اقتحم جيش الاحتلال المنزل، وأبلغ صاحبه بأنهم "جاؤوا ليتأكدوا أن المنزل مسكون"، دون أن يبلغوه أو يسلموه شيئا.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج" التي تخضع لسيطرتها، وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 في المئة من مساحة الضفة.