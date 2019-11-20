القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزليْن وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.
وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية داهمت بلدة شقبا غربي رام الله، وشرعت بعملية هدم منزلين للمواطن محمود عبد الجبار، بدوى البناء بدون ترخيص، علما بأن 15 شخصا يقطنون المنزلين بينهم 8 أطفال
في التفاصيل، جاء أن 10 دوريات عسكرية ترافقها جرافات ضخمة، اقتحمت، منذ ساعات الصباح قرية شقبا، وداهمت أحد المنزلين الذي تبلغ مساحته 400 متر، وأجبرت سكانه على إخلائه بالقوة دون السماح لهم بإخراج أي شيء، سوى ملابسهم التي يرتدونها.
لم تتسلم العائلة من قبل إنذاراً بالهدم، وقبل نحو ثلاثة أسابيع اقتحم جيش الاحتلال المنزل، وأبلغ صاحبه بأنهم "جاؤوا ليتأكدوا أن المنزل مسكون"، دون أن يبلغوه أو يسلموه شيئا.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج" التي تخضع لسيطرتها، وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 في المئة من مساحة الضفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يهدم منزليْن غرب رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.