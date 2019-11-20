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وزير الاتصالات الإيراني لا يعلم متى سيعود الإنترنت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات الإيراني لا يعلم متى سيعود الإنترنت والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

كشف وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري، الأربعاء، عدم معرفته بتوقيت عودة خدمة الإنترنت في البلاد".

 

وقال: "لا علم لدي بتوقيت عودة الإنترنت للبلاد، لكنه سيعود حتما في وقت قريب".

 

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت، الاثنين" أن قرار عودة الإنترنت للبلاد يحتاج لقرار من مجلس الأمن القومي.

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وعمدت السلطات الإيرانية منذ انطلاق الاحتجاجات الحاشدة، مساء الجمعة، وتوسعها على مدى الأيام الماضية، إلى قطع الإنترنت بشكل شبه كلي.

 

وأفادت منظمة "نت بلوكس" للأمن السيبراني، أنه تم إغلاق شبكة الإنترنت بشكلٍ شبه كلي في إيران، على وقع المظاهرات التي تشهدها غالبية المحافظات والمدن في البلاد، رفضاً لقرار زيادة أسعار البنزين.

 

وأظهرت بيانات الشبكة، الاثنين، أن نسبة الاتصال الفعلي لم تتجاوز 7% مقارنةً بحجم الاستخدام الطبيعي.

 

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