وزراء الخارجية العرب يبحثون الإثنين الموقف الامريكى من الاستيطان الاسرائيلي

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

يبحث وزراء الخارجية العرب يوم الإثنين القادم، التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 .



وقالت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوي وزراء الخارحية العرب يوم الاثنين المقبل، بمقر الامانة العامة بناء على طلب دولة فلسطين .

Advertisements

وقال السفير حسام زكى الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية " تم الاتفاق على عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل ، بعد مشاورات جرت بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والعراق الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية ودولة فلسطين .

وأضاف زكى فى تصريح له اليوم ان الطلب الفلسطيني أيدته عدد من الدول العربية .

ومن المقرر ان تقدم الامانة العامة مذكرة شارحة بأخر مستجدات ملف الاستيطان ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن ،كما ينظر المجلس فى الاجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع الاعلان الامريكى .