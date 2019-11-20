شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يتفقد ميناء الشحر ويوجه باستئناف نشاطه مطلع الشهر القادم والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بزيارة لميناء الشحر ، اطلع خلالها على نشاط الميناء .

Advertisements ورأس المحافظ اجتماعاً بالسلطة المحلية بالمديرية وإدارة الميناء والجمارك والجودة والمقاييس والأمن وخفر السواحل . وأكد المحافظ على ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تعترض نشاط الميناء ، ووجه باستئناف النشاط التجاري للميناء الذي يعد أحد المنافذ المهمة في المحافظة، والذي أسهم في توفير فرص عمل لآلاف الشباب في مدينة الشحر

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