الإمارات : إستمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية يخالف القرارات الدولية

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن إستمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية يخالف القرارات الدولية التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، والتي لا يمكن المساس بها أو محاولة فرض أمر واقع .. مشيرة إلى ان ذلك يقوض من فرص السلام ويبقي المنطقة في حالة نزاع مستمر.



وشدد بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ذات الصلة بالضفة الغربية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية.

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وطالب البيان بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تنص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

ودعت الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.