اليمن.. العميد عويضان يزور معسكر لواء بارشيد و يلتقي الوفد الأممي لمكافحة الألغام

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

ضمن زياراته التفقدية للأوية والوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية وحسب توجيهات سيادة محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني حفظه الله، قام رئيس هيئة أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية سيادة العميد ركن عويضان سالم عويضان الجوهي بزيارة صباح هذا اليوم الثلاثاء 2019/11/19م لمعسكر لواء بارشيد حيث كان في استقباله قائد اللواء العميد ركن عبدالدائم محمد صالح و أركان اللواء العقيد محمود مقبل محمد.



ألقى سيادة العميد ركن عويضان سالم عويضان رئيس هيئة أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية كلمة في منتسبي اللواء استهلها بنقل تحية وسلام سيادة المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني لهم كما شكر قيادة اللواء على حسن الإستقبال والضيافة.

واسترسل في حديثه عن متانة الترابط بين نسيج القوات المسلحة في المحافظات المحررة والدور الذي لعبه في أصعب المراحل التي مرت وتمر بها البلاد عامة وحضرموت على وجه الخصوص، كما أن للواء بارشيد الدور البارز في تحقيق أهم الإنجازات والانتصارات في حضرموت وتخليصها من عناصر الإرهاب وتثبيت دعائم الأمن و الإستقرار في كافة مدن ساحل حضرموت منذ الرابع والعشرين من أبريل ألفين وستة عشر للميلاد.

وحث سيادة العميد ركن عويضان سالم عويضان كافة الضباط والصف والأفراد على المزيد من اليقظة ورفع روح المعنوية ومزيد من الزمالة وروح المحبة الأخوية والاستشعار بأحوال بعض، فبهذا الشيء وصلنا لما وصلنا إليه من مستوى مشرّف وسنصل إلى المبتغى المتمثل في خلق جيش نظامي وطني متين يسوده الإخاء والمحبة إذا اشتكى منه عضواً تداعى سائره بالحمى والسهر وهذا من سمات المسلمين.

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اختتم كلمته بالشكر والتقدير للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دورهم البارز ودعمهم السخي اللامحدود منذ تأسيس النخبة الحضرمية مروراً بمعركة التحرير وكل الإنجازات و الانتصارات المحققة فقد كانوا لنا نعم السند بعد الله عز وجل وكان لدعمهم الصادق بالرجال والمال مكانة عالية في صدور أبناء حضرموت والوطن عامة وسيظل ديناً في أعناقنا نتناقله جيلاً بعد جيل.

عقب الكلمة زار سيادة العميد ركن عويضان سالم عويضان رئيس هيئة أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية مواقع نقاط التفتيش التابعة للواء بارشيد وكذا المرابطين منهم في الثغور والخطوط الأمامية شاكراً لهم ثباتهم وصمودهم الذي يرسل براهين و إثبات صدق الروح الوطنية التي يتمتع بها أبطال لواء بارشيد وكافة منتسبي قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية.

كما التقى سيادته بالوفد الأممي لمكافحة الألغام و أعرب عن شكره لهم ومثمناً الدور الذي يقومون به في رفع الحقائق ومكافحة الألغام حفاظاً على سلامة الإنسان والبيئة بشكل عام مما تنتجه وتخلفه هذه المتفجرات ومحتواها السام من أضرار وكوارث لا يحمد عقباها.

من جانبه عبر رئيس الوفد عن مدى سعادته باللقاء وما شاهده من أمن واستقرار في مدن ساحل حضرموت صنيعة قواتها العسكرية و أهلها المسالمين و النابذين لكل أنواع التطرف والإرهاب ومحاربته واجتثاته ودك معاقله.

رافق رئيس هيئة أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان في زيارته التفقدية العقيد سعد المنهالي قائد لواء الحمراء و العقيد عبدالله بايعشوت ركن الاستطلاع الإستراتيجي بالمنطقة والعقيد صالح هيثم رئيس شعبة الهندسة العسكرية والعقيد سالم الحامد.