البحسني يتفقد ميناء الشحر ويوجه باستئناف نشاطه مطلع الشهر القادم

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بزيارة لميناء الشحر ، اطلع خلالها على نشاط الميناء .



ورأس المحافظ اجتماعاً بالسلطة المحلية بالمديرية وإدارة الميناء والجمارك والجودة والمقاييس والأمن وخفر السواحل .

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وأكد المحافظ على ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تعترض نشاط الميناء ، ووجه باستئناف النشاط التجاري للميناء الذي يعد أحد المنافذ المهمة في المحافظة، والذي أسهم في توفير فرص عمل لآلاف الشباب في مدينة الشحر وأسهم في تنمية المديرية والمديريات المجاورة لها .

وشدّد المحافظ على ضرورة أن يستأنف الميناء نشاطه وحركته التجارية مطلع شهر ديسمبر القادم ، وأن تعمل جميع الجهات العاملة في الميناء على تنسيق العمل فيما بينها بهدف تفعيل الميناء وتطويره .