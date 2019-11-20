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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يفتتح 14 مشروعاً تربوياً بمديريتي الشحر وغيل باوزير والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 نوفمبر 2019
افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم ووضع حجر الأساس لـ 14 مشروعاً تربوياً وتعليمياً في مديريتي الشحر وغيل باوزير .
اشتملت المشاريع التربوية على افتتاح 8 مشاريع لإعادة تأهيل مدارس للتعليم الاساسي والثانوي بالمديريتين وتحسين بيئتها المدرسية وتزويدها بمعامل حاسوب ومختبرات وقاعات للأنشطة اللاصفية ، ووضع حجر الأساس لاستكمال رياض أطفال.
حيث قام المحافظ بزيارة لمديرية الشحر ، وفي سياق اهتمامه بقطاع التعليم ، افتتح المحافظ يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية بساحل حضرموت جمال سالم عبدون ومدير عام مديرية الشحر أمين بارزيق ، مشاريع إعادة تأهيل إدارة التربية والتعليم بمديرية الشحر ومدارس النوبان وعمرو بن العاص والمحضار وحبليل والخنساء وافتتاح معمل الحاسوب بالمدرسة .
ووضع المحافظ بمديرية الشحر حجر الأساس لاستكمال روضة أطفال 180 شقة واستكمال روضة أطفال المنصورة وروضة أطفال المنطقة الشرقية .
كما قام المحافظ يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت بزيارة لمديرية غيل باوزير ، افتتح خلالها بحضور مدير عام المديرية د.عدنان حمران ، مشاريع إعادة تأهيل مدرسة الطليعة بشحير ومدرستي الملاحي للبنات والبنين ومدرية 14 أكتوبر ، وافتتح المختبر العلمي وقاعة الحاسوب بثانوية البنات بالغيل .
وتجوّل المحافظ البحسني بمدارس التعليم الأساسي والثانوي للبنين والبنات في مديريتي الشحر وغيل باوزير ، مطلعاً على مشاريع إعادة التأهيل ومختبرات الحاسوب والمختبرات ووسائل التعليم وقاعات الأنشطة اللاصفية التي تم تزويد المدارس بها ، وتسوير بعض المدارس وتحسين بيئتها المدرسية وتوفير البنية التحتية المتكاملة لها.
كما اطلع المحافظ على سير الدراسة في هذه المدارس ، وأكد على أهمية ربط المدارس بأولياء الأمور والمجتمع ، وشدّد على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت وعلى أجهزة الحاسوب والمختبرات ووسائل التعليم الحديثة التي تزينت بها المدارس .
وقال محافظ حضرموت إن ذلك يأتي في سياق اهتمام قيادة السلطة المحلية بالتعليم ركيزة النمية والبناء الأولى ، والحرص على توفير بيئة مدرسية ملائمة لتحقيق نجاحات متواصلة في التحصيل العلمي، وأكد على تحقيق نتائج متميزة للطلاب وتحسين جودة مخرجات التعليم في المحافظة .
وأعرب قيادات إداراتا التربية والتعليم بمديريتي الشحر وغيل باوزير والهيئات المدرسية والطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن جزيل الشكرهم للسيد المحافظ لاهتمامه بقطاع التربية وتطوير بنيته التحتية ، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتحقيق نُسب ومعدّلات عالية .
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