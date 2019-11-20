شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يفتتح مشروع تشغيل 12 بئراً للمياه بحقل الغيل بالطاقة الشمسية والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمديرية غيل باوزير مشروع تشغيل 12 بئراً للمياه في حقل النقعة بالطاقة الشمسية .

ويعمل المشروع على تخفيف 35% من أعباء مادة الديزل والكهرباء . وتعمل ألواح الطاقة الشمسية على تشغيل الآبار لمدة تتراوح بين 8-6 ساعات يومياً . Advertisements وأكد المحافظ أهمية المشروع الذي يسهم في التخفيف من كلفة المحروقات والكهرباء ويقدم طاقة نظيفة للبيئة . وأعلن المحافظ عن توجه المحافظة لإقامة مشاريع تعمل بالطاقة الشمسية ، مشيراً إلى بدء تنفيذ هذه المشاريع في المديريات الصحراوية . حضر الافتتاح، مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، ومدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران .

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