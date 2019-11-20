شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يتفقد مشروع محطة كهرباء 40 ميجا بالشحر والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اليوم سير العمل في انجاز المشروع الحيوي كهرباء 40 ميجاواط بمديرية الشحر .

واطلع المحافظ على العمل في المشروع الاستراتيجي الذي سيغذي مديرية الشحر والمناطق التابعة لها بالطاقة الكهربائية . Advertisements مستمعاً من المهندسين المختصين إلى سير العمل في تصنيع المولدات خارجياً وتجهيز القواعد والأعمال الانشائية بالمحطة . وشدد المحافظ على إنجاز المشروع وتشغيل المحطة قبل صيف العام القادم . رافق المحافظ مدير عام مديرية الشحر م.أمين بارزيق ، ونائبه مصبح البحسني، ومدير عام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت م. عبدالله حمران .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حضرموت يتفقد مشروع محطة كهرباء 40 ميجا بالشحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.