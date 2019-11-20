البحسني يضع حجر الأساس لمشاريع في مجال الطرق بمديريتي الشحر وغيل باوزير

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الأربعاء 20 نوفمبر 2019 وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم حجر الأساس وتفقد عدد من مشاريع الطرقات في مديريتي الشحر وغيل باوزير .

حيث وضع المحافظ حجر الأساس لسفلتة 15 كيلومتراً من شوارع مدينة الشحر بتمويل من السلطة المحلية، ووضع حجر الأساس لتحسين ورصف وتشجير المدخل الغربي لمدينة الشحر بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ووجه المحافظ بإعداد دراسة فنية لاعتماد اقامة كورنيش على ساحل مدينة الشحر يشمل متنزهات وخدمات متكاملة ، ووجه السلطة المحلية بمديرية الشحر بتأهيل وإدارة حديقة الشحر . واعتمد المحافظ مشاريع سفلتة أخرى لشوارع في مدينتي الشحر والحامي . Advertisements وفي مديرية غيل باوزير ، تفقد المحافظ سير العمل في سفلتة طريق النقعة - العيون بطول 9 كيلومترات بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة . ويختصر الطريق المسافة إلى منطقة العيون ومنها وادي حضرموت ، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 30% ، حيث تم سفلتة مسافة 3 كيلومترات . وأكد المحافظ على ضرورة استكمال المشروع وفق المواصفات الفنية وإنجازه خلال الأشهر الأولى للعام القادم . رافق المحافظ ، مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق د. محمد باخلعة، والمدير العام لمديرية الشحر م. أمين بارزيق ، ونائبه مصبح البحسني، ومدير عام مديرية غيل باوزير د.عدنان حمران .

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