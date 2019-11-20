شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. محمد بن زايد وحكام الإمارات يتقدمون موكب تشييع جثمان سلطان بن زايد والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 شيعت جموع غفيرة من المواطنين اليوم الأربعاء، يتقدمهم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود والشيوخ اليوم جثمان المغفور له الشيخ، سلمان بن زايد آل نهيان، إلى مثواه الأخير في مقبرة البطين .

وجاء تشييع جثمان الفقيد بعد أدى صلاة الجنازة عليه في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في منطقة البطين في أبوظبي. Advertisements تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يدخله فسيح جناته ويلهم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان في فقيد الوطن.

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