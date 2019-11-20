البحسني يفتتح مشاريع صحية بمديريتي الشحر وغيل باوزير

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم مشاريع في القطاع الصحي بمديريتي الشحر وغيل باوزير .



حيث افتتح المحافظ مشروع وحدة غسيل أمراض الكلى بمركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام المنفذ من مشروع الأشغال العامة والمقدم منحة من سلطنة عمان الشقيقة .

ويخدم المركز الذي يتسع ل 48 مريضاً من مرضى الكلى في مديرية الشحر والمديريات الشرقية ويقدم خدمات متكاملة مجانية لمرضى الكلى، ويحتوي المركز على أجهزة حديثة ومتطورة في مجال غسيل الكلى، ويسهم في توفير احتياجاته عدد من رجال الخير .

واطلع المحافظ على التحديثات وأعمال التطوير والتوسعة التي تجري بمستشفى الشحر العام بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي.

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وفي مديرية غيل باوزير ، افتتح المحافظ مركز الطوارئ التوليدية والوليدية لرعاية الأطفال والحوامل والعمليات الجراحية بمستشفى غيل باوزير بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية .

وتفقد المحافظ سير أعمال التوسعة في مستشفى الغيل التي تتضمن بناء الدور الثاني وسكن الأطباء والترقيد ومبنى الإدارة بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي .

واطلع المحافظ على العمل في تسوير المساحة المخصصة لإقامة المستشفى العام بمديرية غيل باوزير بمساحة 500×500متر ، ووجه بالبحث عن تمويل لإقامة المشروع .

وأكد المحافظ أن قطاع الصحة يأتي في أولويات اهتمامات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة .

رافق المحافظ ، مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، ومدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق ونائبه مصبح البحسني، ومدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران .