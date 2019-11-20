تعرف أحوال الطقس في الإمارات غداً الخميس

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس غداً الخميس، غائماً إلى غائم جزئياُ على بعض المناطق، مع ظهور بعض السحب الركامية نهاراً على المناطق الداخلية والشرقية .



وتوقع أن يكون هناك فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب.

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واستعرض المركز توقعاته لحركة الرياح غداص حيث ستكون رياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 – 35 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة أحياناً .. لافتاً إلى أن البحر في الخليج العربي سيكون مضطرب الموج .

وأضاف "فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والمد الثاني عند الساعة 19:05 الجزر الأول عند الساعة 13:36 والجزر الثاني عند الساعة 02:31 بحر عمان: مضطرب الموج خاصة مع نشاط السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:55والمد الثاني عند الساعة 05:32 الجزر الاول عند الساعة 10:11 والجزر الثاني عند الساعة 46:22" .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 27 22 90 45 دبي 26 21 85 40 الشارقة 25 21 90 45 عجمان 25 22 85 45 أم القيوين 24 21 85 45 رأس الخيمة 22 19 90 50 الفجيرة 27 23 85 50 العين 26 20 85 40 ليوا 27 19 90 35 الرويس 26 21 85 40 السلع 26 22 85 45 دلما 26 23 80 45 طنب الكبرى 26 22 80 50 طنب الصغرى 26 22 80 50 أبو موسى 26 22 85 50