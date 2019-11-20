شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: إنهاء عملية اختطاف القاطرة «رابغ3» وتسليمها للشركة المالكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية “رابغ3” وتسليمها للشركة المالكة. وأكد التحالف اليوم استمرار جهوده في حفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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