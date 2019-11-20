بالفيديو: في الديوانية... مواكب الدعم اللوجستي تقدم الخدمات للمحتجين بجهود ذاتية

بهذه العباراتِ يهتفُ المحتجونَ في ساحةِ الاعتصامِ لأصحابِ المواكبِ الخدميةْ، التي تقدمُ الاكلَ والشربَ لهم على مدارِ الساعةِ وبدعمٍ ذاتي، حتى وصلَ ببعضِ النساءِ الحالَ، الى التبرعِ بمرتبها كاملاً، وأخرى تبيعُ مقتنياتِها الذهبيةَ، دعماً للمواكبِ التي تقدمُ، الخدماتِ للمتظاهرين.يدٌ تضمدُ الجراحْ... ويدٌ تكافحُ الفسادْ... هكذا ما كُتبَ على سرادقِ "مفرزةِ الوطنِ الطبيةْ"، التي تقدمُ العلاجَ والخدماتِ الطبيةِ مجاناً، بدعمِ من نقابةِ الصيادلةِ والأطباءِ في العراقْ، والتي تستقبلُ عشراتِ الحالاتِ المرضيةِ يومياً، من المحتجينِ المتواجدينِ في ساحةِ الاعتصامِ، لمعالجتها.

الروحُ الجماعيةُ والتكافلُ الخدميَ في ساحةِ الاعتصامِ هنا، يعكسانِ مدى إصرارِ هؤلاءِ على المطاولةِ والصمودِ لحينِ تحقيقِ مطالبهِم، وفق مراقبينْ.



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