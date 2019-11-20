الامم المتحدة تؤكد دعمها المستمر للتصويت على قانوني الانتخابات والمفوضية

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب استقبل، في مكتبه اليوم، أليس وولبول نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والوفد المرافق معها".وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع المكثف مناقشة بنود قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي، وقانون الممفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، والنصوص التي يجب تعديلها وإضافتها لكليهما".

وأوضح، أن "الجانبين اتفقا على استمرار عقد الاجتماعات بينه مع فريقه القانوني المختص ، والبعثة الأممية من جهة وبين الاخيرة واللجنة القانونية من جهة اخرى بدء من يوم غد بما يساهم في الخروج بنصوص ناضجة ودقيقة وناجحة للقانونين ، تلبي احتياجات و مطالب الشعب ، وتساهم في استقرار العملية الديمقراطية و الانتخابية برمتها ".



وأبدت أليس خلال البيان، "استعداد الامم المتحدة لتقديم كافة أنواع الدعم والإسناد عبر التواجد الدائم في المؤسسة التشريعية والتنسيق مع الجهات القانونية بشكل مستمر حتى الوصول الى مرحلة التصويت على اهم قانونين في الدولة العراقية".من جانبه، دعا الكعبي الى وجوب اختصار الوقت وتكثيف الجهود عبر اجتماعات مكثفة لدراسة النصوص الواردة في كلا القانونين، والأخذ بعين الاعتبار الرؤى وإبداء المشورة العملية الأممية بشأنهما، فضلاً عن التجارب والنماذج الدولية الناجحة.

وأشار إلى "أهمية استضافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة للمساهمة في إنضاج القانونين التي من شأنهما تبديد مخاوف الناخبين و المرشحين، اضافة الى تصحيح مسار القانون الانتخابي والإدارة الانتخابية وإبعادها عن التسييس".

