موسكو تعلن توقيف ثلاثة أشخاص سعوا لتجنيد مسلحين لـ 'داعش'

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للهيئة، إنه "تم وقف نشاطات ثلاثة أشخاص من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي الدولي في منطقة موسكو".

وتابعت الهيئة: "لقد ثبت أن أفراد التنظيم سعوا، منذ العام 2014 وحتى وقتنا هذا، لتجنيد أفراد من سكان موسكو ومقاطعة موسكو في صفوف التنظيم الإرهابي، ونظموا قنوات لنقل المجندين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية من أجل مشاركتهم في أعمال قتالية ضمن تشكيل مجموعات إرهابية".