عضو بالشباب النيابية يصف قانون الاولمبية المُشرع مؤخرا بـ'النموذج العالمي'

اكد عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ديار برواري، الاربعاء، ان قانون اللجنة الاولمبية المشرع في مجلس النواب يعتبر الافضل من بين القوانين المشرعة في جميع دول الجوار، كما انه يرقى ان يكون نموذجا وقالبا يعتمد لقانون عالمي في العديد من الدول العالمية.



وأضاف برواري، أن "الاولمبية الدولية كانت طرف اساسي ورئيسي في جميع الحوارات التي حصلت للاعداد للضيغة النهائية لمشروع القانون الذي صوت عليه داخل مجلس النواب"، لافتا الى أن "القانون كان مطابقا للميثاق الاولمبي وقد اعطى اللجنة االولمبية حرية واستقلالية اكبر لكن الحكومة سبتقى موجودة من خلال مراقبة الاموال والخطة المالية لها، حيث تم الاتفاق مع الحكومة ان يكون هناك نظام خاص للمنح المالية الممنوحة للاولمبية او الاتحادات".



وأكد برواري، أن "القانون يعتبر الافضل من بين القوانين المشرعة في جميع دول الجوار، كما انه يرقى ان يكون نموذج وقالب يعتمد لقانون عالمي في العديد من الدول العالمية". وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "التصويت على قانون اللجنة الاولمبية العراقية يمثل انجازا وطنيا كبيرا في مجال الرياضة ضمن اطار قانوني الجميع يثق به"، مبينا ان "القانون سيعالج العديد من المشاكل السابقة، خاصة في ظل وجود نفس ايجابي من قبل وزارة الشباب والرياضة الممثلة للحكومة، اضافة الى التفاعل الايجابي من قبل اللجنة الاولمبية العراقية ايضا".وأضاف برواري، أن "الاولمبية الدولية كانت طرف اساسي ورئيسي في جميع الحوارات التي حصلت للاعداد للضيغة النهائية لمشروع القانون الذي صوت عليه داخل مجلس النواب"، لافتا الى أن "القانون كان مطابقا للميثاق الاولمبي وقد اعطى اللجنة االولمبية حرية واستقلالية اكبر لكن الحكومة سبتقى موجودة من خلال مراقبة الاموال والخطة المالية لها، حيث تم الاتفاق مع الحكومة ان يكون هناك نظام خاص للمنح المالية الممنوحة للاولمبية او الاتحادات".وأكد برواري، أن "القانون يعتبر الافضل من بين القوانين المشرعة في جميع دول الجوار، كما انه يرقى ان يكون نموذج وقالب يعتمد لقانون عالمي في العديد من الدول العالمية". وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، مساء امس الثلاثاء، 19 تشرين الثاني 2019، على مشروع قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

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