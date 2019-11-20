اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن تصويت هيئة الرأي فيها على العمل بنظام المحاولات وتحسين المعدل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة الرأي التي ترأستها وزير التربية سها العلي بك صوتت على اعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين سنتين متتاليتين عام 2017/2018".
وأضاف البيان أن "الهيئة صوتت على قرار تحسين المعدل الناجحين في الدور الاول فقط واعادة جميع المواد".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الرأي في التربية تصوت على العمل بنظام المحاولات وتحسين المعدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.