هيئة الرأي في التربية تصوت على العمل بنظام المحاولات وتحسين المعدل

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة الرأي التي ترأستها وزير التربية سها العلي بك صوتت على اعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين سنتين متتاليتين عام 2017/2018".

وأضاف البيان أن "الهيئة صوتت على قرار تحسين المعدل الناجحين في الدور الاول فقط واعادة جميع المواد".