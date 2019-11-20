لجنة برلمانية ليبية لإعداد ملتقى للمصالحة الوطنية

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قرارا بتشكيل لجنة برلمانية، مهمتها الإعداد والإشراف على ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية.

وجاء في نص القرار الذي حمل رقم 76 لسنة 2019 "تشكيل لجنة من البرلمان برئاسة البرلماني الليبي الهادي الصغير وعضوية كل من: إدريس عمران عبدالهادي وميلود أبو القاسم الأسود".

وتتولى اللجنة وفق القرار الإعداد والإشراف على ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية تحت رعاية مجلس النواب الليبي، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.





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ودارت مفاوضات ونقاشات منذ سنوات بين مجلسي النواب ومؤسسات الدولة في ليبيا، بهدف الوصول لصيغة تعديل مشتركة لاتفاق الصخيرات الموقع عام 2015.

ورعت دول أوروبية مثل: فرنسا وإيطاليا مؤتمرات دولية بشأن الوصول إلى حل للأزمة الليبية، حيث استضافت العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا في مايو/أيار 2018 شمل الأطراف الليبية الفاعلة والأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالملف الليبي.

واستضافت إيطاليا مؤتمرا دوليا أيضا حول ليبيا في مدينة باليرمو في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا حول ليبيا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.



