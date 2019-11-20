فرنسا قلقة إزاء سقوط قتلى خلال الاحتجاجات الإيرانية

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/11/20 06:41 م بتوقيت أبوظبي
احتجاجات بسبب غلاء سعر البنزين في إيران
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بسقوط قتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
وأعلنت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران نتيجة الرفض الشعبي لزيادة أسعار الوقود.
وعلى الرغم من الإحصائيات غير الرسمية، لا يزال الصمت يخيم على النظام الإيراني بشأن الإعلان رسميا عن آخر حصيلة حول القتلى أو المصابين في الاحتجاجات.
وأظهرت مقاطع مصورة بثت عبر الإنترنت قبل فصل الخدمة داخل البلاد إطلاق عناصر قوات الأمن الإيرانية الرصاص بشكل مباشر ضد المحتجين والتصويب نحوهم من داخل مراكز أمنية.
ودخلت الاحتجاجات في إيران الأربعاء يومها السادس وسط سقوط قتلى جدد برصاص قوات الأمن، فيما أضرم شبان النار في العديد من المصارف الحكومية في مدينة شيراز التي تعد المعقل الرئيس للمظاهرات.
وتتواصل الاحتجاجات داخل 50 مدينة إيرانية على الأقل بعد قرار رسمي بزيادة سعر البنزين لنحو 300%، وسط انتشار لقوات الأمن بكثافة في نطاق محافظات رئيسية أبرزها العاصمة طهران وأصفهان.
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