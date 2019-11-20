رئيسة بوليفيا المؤقتة تعد بالدعوة لانتخابات رئاسية خلال ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جانين أنييز، الرئيسة المؤقتة لبوليفيا، الأربعاء، الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال الساعات المقبلة.

وشهدت بوليفيا توترا واندلعت أعمال عنف بعد أن اتُهم الرئيس المستقيل إيفو موراليس، وهو أول رئيس من السكان الأصليين، بالتلاعب في نتائج انتخابات 20 أكتوبر/تشرين الأول للفوز بولاية جديدة.



ودفعت الاحتجاجات موراليس إلى الاستقالة وطلب اللجوء للمكسيك بعد أن خسر دعم قوات الأمن.







وأنييز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ السابقة البالغة من العمر 52 عاما، أعلنت نفسها رئيسة بالوكالة، لملء فراغ في السلطة تركه موراليس بعد مغادرته واستقالة العديد من الوزراء.

وأودت أعمال العنف بحياة 23 شخصا على الأقل، فيما أصيب العشرات بجروح منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وفق لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.