21 قتيلا في غارات إسرائيلية على مواقع إيرانية بدمشق

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/11/20 06:20 م بتوقيت أبوظبي
طائرات مقاتلة إسرائيلية - أرشيفية
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد مواقع تابعة للجيش السوري وقوات إيرانية في دمشق.
وقال المرصد إن الغارات على دمشق وريفها أدت إلى سقوط 23 قتيلا بينهم 16 مقاتلا غير سوري.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وكالة الأنباء السورية إن شخصين قُتلا وأصيب آخرون، جراء الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غربي دمشق.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري: "أنه في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم الأربعاء قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل، ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ".
وأضاف المصدر العسكري أن منظومات الدفاع الجوي السورية تصدت للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.
من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، قصف أهداف إيرانية وسورية، في وقت قالت فيه دمشق إنه جرى التصدي لصواريخ فوق العاصمة.
وفي بيان له، قال جيش الاحتلال إنه "أغار الليلة الماضية على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في منطقة دمشق".
وشملت الأهداف -وفق البيان- صواريخ أرض-جو، ومقرات قيادة، ومستودعات أسلحة، وقواعد عسكرية.
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