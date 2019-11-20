انت الان تتابع زلزال قوته 5.4 درجة يهز منطقة قبالة ساحل ولاية تشياباس المكسيكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت شدته 5.4 درجة وقع قبالة ساحل ولاية تشياباس المكسيكية اليوم الأربعاء. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد نحو 119 كيلومترا جنوب غربي إقليم سوتشياتي بالولاية.

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