انت الان تتابع تركيا تخطط لترحيل دفعة جديدة من الأفراد إلى ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عناصر امن تركية في اسطنبول

أعلنت تركيا عزمها ترحيل دفعة جديدة من الأفراد إلى ألمانيا يوم الجمعة المقبل.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء في برلين: "ليس لدينا معلومات مؤكدة حول ما إذا كان الأمر يتعلق بعائدين من تنظيم داعش". ولم يعلق المتحدث على سبب الترحيل.

وذكر المتحدث أنه لم يتحدد بعد موعد ترحيل ألمانيتين سافرتا إلى مناطق كان يسيطر عليها في الماضي تنظيم داعش.

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وتحث تركيا على إعادة سريعة للمرأتين. وكانت الحكومة الألمانية ذكرت الأسبوع الماضي أنه يتعين أولا إيضاح أصل الأطفال الخمسة الذين سيأتون مع المرأتين.

وكانت تركيا رحلت الأسبوع الماضي إلى ألمانيا أسرة ألمانية-عراقية مكونة من سبعة أفراد على صلة بأوساط سلفية، بالإضافة إلى امرأتين مشتبه في انضمامهما لداعش، وتم القبض على إحداهما عقب وصولها إلى ألمانيا.