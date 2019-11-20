الفاتيكان : دعم واشنطن للإستيطان الإسرائيلي يهدد عملية السلام مع الفلسطينيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

أكد الفاتيكان أن دعم الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، يهدد بتقويض عملية السلام مع الفلسطينيين.

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وأوردت رويترز نص البيان الذي جاء فيه، "في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بتقويض عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والاستقرار الهش بالفعل في المنطقة، يجدد الكرسي الرسولي التأكيد على موقفه الداعم لحل دولتين لشعبين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للوصول إلى حل كامل لهذا الصراع الطويل" .

وقالت جامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوي وزراء الخارحية العرب يوم الاثنين المقبل، بمقر الامانة العامة بناء على طلب دولة فلسطين .

وسيبحث وزراء الخارجية العرب التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 .