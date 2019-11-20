العراق .. القضاء يستدعي وزير الاتصالات السابق بتهم تتعلق بالفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إستدعت هيئة النزاهة العامة في العراق، اليوم الأربعاء، وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد للتحقيق معه على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.



وبحسب وسائل إعلام دولية، قالت الهيئة وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة، أصدرت أمر استدعاء بحق وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد .

وأمس الثلاثاء، استدعت الهيئة وزير الثقافة الحالي عبد الأمير مايح ماضي، على خلفية استغلال أماكن محظورة بنهر الفرات.

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وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، أن ”الخطوة تأتي وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة عام 2015″، موضحة أن ”المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات، ومن ثم إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق“.

وأشارت الهيئة، إلى أنه ”تم استدعاء الوزير، وإخلاء سبيله لاحقًا بكفالة مالية ضامنة، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة“.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.