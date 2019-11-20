الإمارات تعتزم شراء 24 طائرة إسناد جوي بـ2 مليار درهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلنت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة نيتها شراء 24 طائرة من طراز B 250 وهي طائرات إسناد جوي قريب لدعم القوات الجوية والدفاع الجوي من شركة كالدس CADUS الإماراتية بمبلغ 2 مليار و273 مليونا و 213 الف درهم، شاملاً قطع الغيار والاسناد الفني.

Advertisements ونقلت وكالة وام عن نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019م اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، خلال المؤتمر الصحفي للمعرض أن الصفقه تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الإمكانيات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة. وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية نيتها شراء طائرتين من نوع "جلوبال آي" للإنذار المبكر والتحكم وثلاث طائرات تزود بالوقود . وتحتضن دبي هذه الأيام، معرضاً عالمياً للطيران، يعد الأكبر في العالم، وتشارك فيه كبرى الشركات المتخصصة بالصناعات الجوية المدنية والحربية .

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